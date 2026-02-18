Керівників двох оборонних державних підприємств затримано за підозрою у шахрайстві з фіктивним працевлаштуванням.

Про це повідомляють в Офісі генерального прокурора.

Правоохоронці викрили схему з бронюванням

За даними слідства, посадовці організували схему, за якою громадянин мав формально працевлаштуватися для отримання броні від мобілізації. За це вони вимагали 12 тисяч доларів.

Працевлаштування було “на папері”, фактичної роботи виконувати не потрібно було.

– Чоловік повідомив правоохоронцям про таку пропозицію, і подальші зустрічі проходили вже під їхнім контролем, – зазначили в повідомленні.

12 лютого 2026 року посадовців затримали під час отримання коштів.

Їм повідомили про підозру за ч. 3 ст. 368 КК України та обрали цілодобовий домашній арешт.

Санкція цієї статті передбачає до 10 років ув’язнення, позбавлення права обіймати певні посади та конфіскацію майна.

Джерело : Офіс генпрокурора

