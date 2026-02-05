Виробники трансформаторного обладнання зможуть 100% співробітників, повідомила премʼєр-міністр України Юлія Свириденко.

Бронювання працівників для виробників трансформаторів

5 лютого Уряд ухвалив важливе рішення щодо бронювання співробітників, які працюють на підприємствах з виробництва енергетичного обладнання.

– Сьогодні Уряд ухвалив важливе рішення для виробників енергетичного обладнання, щоб підприємства могли працювати безперебійно та зберегти вузькопрофільних інженерів під час надзвичайної ситуації в енергетиці, – повідомила Юлія Свириденко у Telegram.

Зазначається, що підприємства, які виробляють та відновлюють трансформатори для енергетики, зможуть забронювати всіх військовозобов’язаних працівників. Також Уряд зменшив кількість критеріїв для визнання компанії критично важливою — два замість трьох.

Це дозволить виробникам обладнання, критично важливого для швидкого відновлення енергооб’єктів, працювати безперебійно, наголошує Свириденко.

До речі, 31 січня Кабмін оновив правила бронювання військовозобов’язаних працівників підприємств оборонно-промислового комплексу, які є критично важливими для економіки та потреб Сил безпеки і оборони.

