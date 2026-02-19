Возле кафе в Кропивницком пытались взорвать ответственного за оборону чиновника
- СБУ сорвала подготовку теракта в центре Кропивницкого и задержала агента ФСБ.
- Подозреваемый следил за чиновником и готовил подрыв у одного из кафе.
- Задержанному объявлено подозрение в госизмене, он находится под стражей.
Контрразведка Служба безопасности Украины сорвала подготовку теракта в центре Кропивницкого и задержала агента ФСБ, который планировал покушение на должностного лица государственного учреждения, ответственного за оборонную подготовку населения Кировоградщины.
Задержание агента ФСБ в Кропивницком
По данным следствия, злоумышленник пытался выследить чиновника и взорвать его с помощью самодельного взрывного устройства вблизи одного из местных кафе.
Сотрудники СБУ задержали его с поличным, после доразведки на месте запланированного теракта и отчета куратору из ФСБ о готовности к совершению взрыва.
Следствие установило, что задачу российской спецслужбы выполнял 27-летний мобилизованный, самовольно покинувший военную часть ВСУ и скрывавшийся на территории Кировоградской области.
– Пытаясь найти легкие заработки в Телеграмм-каналах, дезертир попал в поле зрения сотрудника ФСБ, личность которого уже установили контрразведчики СБУ, – отмечают в сообщении.
По указанию российского куратора фигурант стал следить за руководителем областного заведения, чтобы определить оптимальное время и место для его ликвидации.
Он собирал информацию о распорядке дня потенциальной жертвы, основных локациях пребывания и маршрутах передвижения по городу.
После проведенных разведывательных действий агент передал в ФСБ координаты кафе, возле которого регулярно находился чиновник.
В дальнейшем он должен получить инструкции по изготовлению самодельного взрывного устройства для закладки и дистанционного подрыва.
Во время обысков у задержанного изъяли смартфон с поличным с врагом. Следователи сообщили ему о подозрении по ч. 2 ст. 111 Уголовного кодекса Украины — государственная измена, совершенная в условиях военного положения.
Подозреваемый находится под стражей без права внесения залога. Ему грозит пожизненное лишение свободы с конфискацией имущества.
Оперативные мероприятия проводились сотрудниками СБУ в Кировоградской области под процессуальным руководством областной прокуратуры.