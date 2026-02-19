Контрразведка Служба безопасности Украины сорвала подготовку теракта в центре Кропивницкого и задержала агента ФСБ, который планировал покушение на должностного лица государственного учреждения, ответственного за оборонную подготовку населения Кировоградщины.

Задержание агента ФСБ в Кропивницком

По данным следствия, злоумышленник пытался выследить чиновника и взорвать его с помощью самодельного взрывного устройства вблизи одного из местных кафе.

Сотрудники СБУ задержали его с поличным, после доразведки на месте запланированного теракта и отчета куратору из ФСБ о готовности к совершению взрыва.

Следствие установило, что задачу российской спецслужбы выполнял 27-летний мобилизованный, самовольно покинувший военную часть ВСУ и скрывавшийся на территории Кировоградской области.

– Пытаясь найти легкие заработки в Телеграмм-каналах, дезертир попал в поле зрения сотрудника ФСБ, личность которого уже установили контрразведчики СБУ, – отмечают в сообщении.

По указанию российского куратора фигурант стал следить за руководителем областного заведения, чтобы определить оптимальное время и место для его ликвидации.

Он собирал информацию о распорядке дня потенциальной жертвы, основных локациях пребывания и маршрутах передвижения по городу.

После проведенных разведывательных действий агент передал в ФСБ координаты кафе, возле которого регулярно находился чиновник.

В дальнейшем он должен получить инструкции по изготовлению самодельного взрывного устройства для закладки и дистанционного подрыва.

Во время обысков у задержанного изъяли смартфон с поличным с врагом. Следователи сообщили ему о подозрении по ч. 2 ст. 111 Уголовного кодекса Украины — государственная измена, совершенная в условиях военного положения.

Подозреваемый находится под стражей без права внесения залога. Ему грозит пожизненное лишение свободы с конфискацией имущества.

Оперативные мероприятия проводились сотрудниками СБУ в Кировоградской области под процессуальным руководством областной прокуратуры.

Источник : СБУ

