В Киеве нетрезвый военнослужащий, самовольно оставивший часть (СОЧ), ранил ножом двух человек.

Об этом сообщили в Главном управлении Национальной полиции Украины в городе Киеве.

Нападение с ножом в Киеве: что известно

Как выяснили правоохранители, сначала мужчина подошел к 28-летнему киевлянину на одной из улиц Святошинского района и спровоцировал конфликт.

Во время ссоры злоумышленник ударил потерпевшего ножом в шею и скрылся с места происшествия. Мужчину в критическом состоянии госпитализировали.

В тот же вечер на соседней улице нападавший подошел к 56-летней женщине и предложил проводить ее домой.

У подъезда он настаивал остаться у нее на ночь, а после отказа достал нож и порезал женщине лицо.

Полицейский наряд в составе оперативника, участкового офицера и курсантки НАВД оперативно задержал подозреваемого недалеко от места происшествия.

Им оказался 26-летний местный житель — военнослужащий, находившийся в СОЧ.

Следователи сообщили фигуранту о подозрении по ч. 2 ст. 15, ч. 1 ст. 115 УК Украины (покушение на умышленное убийство), а также по ч. 1 ст. 121 УК Украины (умышленное тяжкое телесное повреждение).

Ему грозит до 15 лет лишения свободы.

