Военный в СОЧ порезал ножом мужчину и женщину в Киеве
- В Киеве военнослужащий в СЗЧ ножом ранил мужчину и женщину.
- Первый пострадавший находится в критическом состоянии.
- Нападавший задержан, суд избрал ему меру пресечения в виде содержания под стражей.
В Киеве нетрезвый военнослужащий, самовольно оставивший часть (СОЧ), ранил ножом двух человек.
Об этом сообщили в Главном управлении Национальной полиции Украины в городе Киеве.
Нападение с ножом в Киеве: что известно
Как выяснили правоохранители, сначала мужчина подошел к 28-летнему киевлянину на одной из улиц Святошинского района и спровоцировал конфликт.
Во время ссоры злоумышленник ударил потерпевшего ножом в шею и скрылся с места происшествия. Мужчину в критическом состоянии госпитализировали.
В тот же вечер на соседней улице нападавший подошел к 56-летней женщине и предложил проводить ее домой.
У подъезда он настаивал остаться у нее на ночь, а после отказа достал нож и порезал женщине лицо.
Полицейский наряд в составе оперативника, участкового офицера и курсантки НАВД оперативно задержал подозреваемого недалеко от места происшествия.
Им оказался 26-летний местный житель — военнослужащий, находившийся в СОЧ.
Следователи сообщили фигуранту о подозрении по ч. 2 ст. 15, ч. 1 ст. 115 УК Украины (покушение на умышленное убийство), а также по ч. 1 ст. 121 УК Украины (умышленное тяжкое телесное повреждение).
Ему грозит до 15 лет лишения свободы.