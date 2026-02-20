Військовий у СЗЧ порізав ножем чоловіка та жінку в Києві
- У Києві військовослужбовець у СЗЧ ножем поранив чоловіка та жінку.
- Перший постраждалий перебуває у критичному стані.
- Нападника затримали, суд обрав йому запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.
У Києві нетверезий військовослужбовець, який самовільно залишив частину (СЗЧ), поранив ножем двох людей.
Про це повідомили в Головному управлінні Національної поліції України в місті Києві.
Напад із ножем у Києві: що відомо
Як з’ясували правоохоронці, спершу чоловік підійшов до 28-річного киянина на одній із вулиць Святошинського району та спровокував конфлікт.
Під час сварки зловмисник вдарив потерпілого ножем у шию та втік із місця події. Чоловіка в критичному стані госпіталізували.
Того ж вечора на сусідній вулиці нападник підійшов до 56-річної жінки та запропонував провести її додому.
Біля під’їзду він наполягав залишитися в неї на ніч, а після відмови дістав ніж і порізав жінці обличчя.
Поліцейський наряд у складі оперативника, дільничного офіцера та курсантки НАВС оперативно затримав підозрюваного неподалік місця події.
Ним виявився 26-річний місцевий житель — військовослужбовець, який перебував у СЗЧ.
Слідчі повідомили фігуранту про підозру за ч. 2 ст. 15, ч. 1 ст. 115 КК України (замах на умисне вбивство), а також за ч. 1 ст. 121 КК України (умисне тяжке тілесне ушкодження).
Йому загрожує до 15 років позбавлення волі.