У Києві нетверезий військовослужбовець, який самовільно залишив частину (СЗЧ), поранив ножем двох людей.

Про це повідомили в Головному управлінні Національної поліції України в місті Києві.

Напад із ножем у Києві: що відомо

Як з’ясували правоохоронці, спершу чоловік підійшов до 28-річного киянина на одній із вулиць Святошинського району та спровокував конфлікт.

Зараз дивляться

Під час сварки зловмисник вдарив потерпілого ножем у шию та втік із місця події. Чоловіка в критичному стані госпіталізували.

Того ж вечора на сусідній вулиці нападник підійшов до 56-річної жінки та запропонував провести її додому.

Біля під’їзду він наполягав залишитися в неї на ніч, а після відмови дістав ніж і порізав жінці обличчя.

Поліцейський наряд у складі оперативника, дільничного офіцера та курсантки НАВС оперативно затримав підозрюваного неподалік місця події.

Ним виявився 26-річний місцевий житель — військовослужбовець, який перебував у СЗЧ.

Слідчі повідомили фігуранту про підозру за ч. 2 ст. 15, ч. 1 ст. 115 КК України (замах на умисне вбивство), а також за ч. 1 ст. 121 КК України (умисне тяжке тілесне ушкодження).

Йому загрожує до 15 років позбавлення волі.

Пов'язані теми:

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.