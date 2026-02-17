24-летний нападающий ковалевского футбольного клуба Колос Даниил Колесник напал на представителя ТЦК и СП. В ФК Колос уже заявили о решении уволить центрального нападающего.

Об этом говорится в сообщении Киевского областного ТЦК и СП, а также в официальном заявлении ФК Колос.

Колесник напал на представителя ТЦК

Как обратили внимание в Киевском ОТЦК, Даниил Колесник выложил видео избиения на своей странице в Instagram. Впоследствии футболист удалил видео и закрыл свой аккаунт.

В футбольном клубе Колос заявили, что Колесника отстранили от участия в тренировочном процессе.

Вскоре его уволят из команды Колос-2, говорится в заявлении.

– Лично президент клуба Андрей Засуха приносит извинения украинскому сообществу, в частности, нашим военным, за инцидент с участием игрока команды Колос-2 Даниила Колесника и сотрудника ТЦК, – заявили в ФК Колос.

Там утверждают, что принципиально осуждают любые проявления насилия и противоправного поведения, независимо от того, против кого оно совершается.

В футбольном клубе объяснили, что с первых дней полномасштабной войны Колос системно поддерживает украинских военных, осуществляя регулярные донаты, передавая автомобили и необходимое оснащение для подразделений, а также обеспечивая социальное жилье для защитников и их семей.

Поддержка Сил обороны Украины была и остается принципиальным и неизменным приоритетом клуба, резюмировали в ФК Колос.

