МИД Китая в ответ на угрозы Кремля нанести удары по Киеву призвал стороны сотрудничать и воздержаться от эскалации боевых действий. Относительно эвакуации дипломатов своего посольства из Киева Пекин молчит.

Об этом сообщает китайское издание Global Times.

Китай отреагировал на угрозы РФ нанести удары по Киеву

Пресс-секретарь МИД Китая Мао Нин в ответ на запросы украинских СМИ обратилась к сторонам с абстрактным призывом воздерживаться от эскалации боевых действий и возобновить переговоры.

— Позиция Китая в отношении войны в Украине последовательная и четкая. Диалог и переговоры — единственные жизнеспособные пути для разрешения конфликта. Китай призывает все заинтересованные стороны сотрудничать, чтобы как можно скорее снизить напряженность и создать условия для возобновления диалога и переговоров, — заявила Мао Нин.

На вопрос, поддастся ли Китай российскому шантажу и эвакуирует ли своих дипломатов из Киева, пресс-секретарь китайского МИД не ответила ни утвердительно, ни отрицательно.

Напомним, что Китай официально заявляет о своем нейтралитете в отношении российско-украинской войны. Саму войну Пекин называет “украинским кризисом” и избегает определения агрессора и жертвы. Также Китай полностью отстранен от активных международных усилий, направленных на прекращение боевых действий.

Накануне министр иностранных дел России Сергей Лавров и госсекретарь США Марко Рубио провели телефонный разговор. Российский министр пригрозил новыми ударами по Киеву из-за того, что Украина наносит удары по целям на территории РФ.

Министр иностранных дел Андрей Сибига заявил, что новые угрозы РФ нанести удары по Киеву и центрам принятия решений являются очередной попыткой шантажа и свидетельством нежелания Кремля идти на мирные переговоры.

Источник : Укрінформ

