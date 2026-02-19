Утром 19 февраля на дороге в поселке Ставище Белоцерковского района Киевской области произошло дорожно-транспортное происшествие с участием автомобиля Jeep и школьного автобуса.

Об этом сообщили спасатели ГСЧС.

ДТП со школьным автобусом в Киевской области

Так, на линию 101 в 07:53 поступило сообщение о ДТП с участием легкового автомобиля Jeep и школьного автобуса.

В результате ДТП в легковушке пострадал один человек — его госпитализировали. Еще один человек оказался зажатым в этой машине. С помощью гидравлического инструмента спасатели деблокировали пострадавшего и передали медикам скорой помощи.

На момент ДТП в автобусе находились 19 детей и 6 взрослых. К счастью, никто не пострадал.

Напомним, 10 февраля на Кольцевой дороге Киева произошло ДТП с участием маршрутного автобуса и грузовика. Предварительно установлено, что 59-летний водитель грузовика Volvo не выбрал безопасную скорость и столкнулся с маршруткой Богдан, которая двигалась в попутном направлении.

В результате аварии 65-летний водитель маршрутки, а также три пассажирки — 41, 44 и 49 лет — получили телесные повреждения.

Источник : ГСЧС

