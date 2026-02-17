Киевский апелляционный суд пересмотрел размер залога для бывшего судьи Алексея Тандыра, которого обвиняют в совершении смертельного ДТП на блокпосту. Сумму залога снизили со 119,8 млн грн до почти 20 млн грн.

Об этом заявила пресс-секретарь Киевской городской прокуратуры Ирина Винокурова в комментарии Укринформ.

Суд уменьшил размер залога для Тандыра

По ее словам, прокурор просил суд оставить бывшему судье меру пресечения в виде содержания под стражей без возможности внесения залога. Однако коллегия судей уменьшила размер залога до почти 20 млн грн.

28 января Святошинский районный суд Киева установил сумму залога для экс-судьи Алексея Тандыра в размере 119,8 млн грн как альтернативу содержанию под стражей.

Напомним, бывшего главу Макаровского райсуда обвиняют в смертельном ДТП. В мае 2023 года он за рулем Lexus в нетрезвом состоянии сбил насмерть 22-летнего нацгвардейца на блокпосту.

Экспертиза официально подтвердила состояние алкогольного опьянения водителя в момент автокатастрофы.

Дело экс-судьи Алексея Тандыра дошло до этапа судебного разбирательства после того, как летом 2023 года было завершено досудебное расследование.

Ранее, в мае того же года, Высший совет правосудия разрешил арест чиновника, а суд отправил его под стражу без права на залог.

Уже в августе 2024 года ВСП официально уволила Тандыра с должности судьи. Сейчас обвиняемому грозит до 10 лет лишения свободы с аналогичным сроком лишения права управлять транспортными средствами.

