У Львівській області внаслідок дорожньо-транспортної пригоди загинула дитина, ще одну дитину госпіталізували. Автомобілем керував прокурор, його затримали.

Про це повідомили в Офісі генерального прокурора.

Смертельне ДТП на Львівщині: загинула дитина

– На Львівщині внаслідок дорожньо-транспортної пригоди загинула дитина, ще одна − госпіталізована. За кермом транспортного засобу перебував прокурор однієї з окружних прокуратур Львівської області. Його затримано в порядку ст. 208 КПК України, – зазначив генпрокурор Руслан Кравченко.

Трагедія сталася сьогодні близько 19:00 поблизу села Смереків Львівського району.

За попередніми даними, водій автомобіля здійснив наїзд на двох неповнолітніх пішоходів. Внаслідок отриманих травм 14-річна дівчина загинула на місці події, 9-річний хлопчик доправлений до лікарні.

За словами генерального прокурора, аварія сталася у темну пору доби. Водій повертався з роботи додому. Він пройшов обстеження, алкогольного сп’яніння не виявили.

За словами генпрокурора, батько загиблої дівчини воює на фронті.

Наразі правоохоронці встановлюють усі обставини події. Генеральний прокурор взяв провадження під особистий контроль.

– Ми забезпечимо повне, неупереджене і максимально об’єктивне розслідування. Його здійснюють слідчі Державного бюро розслідувань, – зазначив Кравченко.

