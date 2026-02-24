Во Львове произошло массовое отравление детей после посещения развлекательного заведения.

Массовое отравление детей во Львове: что известно

Как пишет Львовская областная прокуратура, за медицинской помощью после посещения развлекательного заведения обратился 21 человек, из них 18 — дети. У пострадавших предварительно диагностирована острая кишечная инфекция. Установлено, что накануне они посещали один из детских развлекательных центров города.

– По предварительным данным, все пострадавшие в период 18-21.02.2026 питались в одном из развлекательных заведений города Львова. На объекте работают специалисты Главного управления Госпродпотребслужбы во Львовской области совместно со специалистами Львовского областного центра контроля и профилактики болезней, – говорится в сообщении Львовского областного центра контроля и профилактики болезней.

В СМИ пишут, что заведение, в котором отравились дети — популярный семейный центр развлечений Dragon Park на ул. Стрыйской во Львове.

В настоящее время уже проведен осмотр места происшествия. На объекте работают специалисты Главного управления Госпродпотребслужбы во Львовской области совместно со специалистами Львовского областного центра контроля и профилактики болезней.

Изъяты образцы пищевых продуктов и отобраны смывы для проведения необходимых лабораторных исследований.

Обстоятельства происшествия устанавливаются. При процессуальном руководстве Франковской окружной прокуратуры города Львова начато досудебное расследование по факту нарушения санитарных правил и норм по предотвращению инфекционных заболеваний и массовых отравлений.

Фото: Львовская областная прокуратура

