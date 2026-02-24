Массовое отравление во Львове после посещения развлекательного центра: 18 из 21 пострадавших – дети
- Во Львове в одном из развлекательных заведений отравились люди, в том числе 18 детей.
- У 21 человека, обратившегося за медицинской помощью, тошнота, многократная рвота, боль в животе, диарея.
- Состояние пациентов - средней тяжести, открыто уголовное производство.
Во Львове произошло массовое отравление детей после посещения развлекательного заведения.
Массовое отравление детей во Львове: что известно
Как пишет Львовская областная прокуратура, за медицинской помощью после посещения развлекательного заведения обратился 21 человек, из них 18 — дети. У пострадавших предварительно диагностирована острая кишечная инфекция. Установлено, что накануне они посещали один из детских развлекательных центров города.
– По предварительным данным, все пострадавшие в период 18-21.02.2026 питались в одном из развлекательных заведений города Львова. На объекте работают специалисты Главного управления Госпродпотребслужбы во Львовской области совместно со специалистами Львовского областного центра контроля и профилактики болезней, – говорится в сообщении Львовского областного центра контроля и профилактики болезней.
В СМИ пишут, что заведение, в котором отравились дети — популярный семейный центр развлечений Dragon Park на ул. Стрыйской во Львове.
В настоящее время уже проведен осмотр места происшествия. На объекте работают специалисты Главного управления Госпродпотребслужбы во Львовской области совместно со специалистами Львовского областного центра контроля и профилактики болезней.
Изъяты образцы пищевых продуктов и отобраны смывы для проведения необходимых лабораторных исследований.
Обстоятельства происшествия устанавливаются. При процессуальном руководстве Франковской окружной прокуратуры города Львова начато досудебное расследование по факту нарушения санитарных правил и норм по предотвращению инфекционных заболеваний и массовых отравлений.
Фото: Львовская областная прокуратура