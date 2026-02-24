У Львові сталося масове отруєння дітей після відвідування розважального закладу.

Масове отруєння дітей у Львові

Як пише Львівська обласна прокуратура, за медичною допомогою після відвідування розважального закладу звернулась 21 особа, з них 18 – діти. У постраждалих попередньо діагностовано гостру кишкову інфекцію. Встановлено, що напередодні всі вони відвідували один із дитячих розважальних центрів міста.

– За попередніми даними, всі постраждалі у період 18-21.02.2026 харчувалися в одному з розважальних закладів міста Львова. На об’єкті працюють фахівці Головного управління Держпродспоживслужби у Львівській області спільно з фахівцями Львівського обласного центру контролю та профілактики хвороб, – сказано у повідомленні Львівського обласного центру контролю та профілактики хвороб.

У ЗМІ пишуть, що заклад, у якому отруїлися діти – популярний сімейний центр розваг Dragon Park, що на вул. Стрийській у Львові.

Наразі вже проведено огляд місця події. На об’єкті працюють фахівці Головного управління Держпродспоживслужби у Львівській області спільно з фахівцями Львівського обласного центру контролю та профілактики хвороб.

Вилучено зразки харчових продуктів та відібрано змиви для проведення необхідних лабораторних досліджень.

Обставини події встановлюються. За процесуального керівництва Франківської окружної прокуратури міста Львова розпочато досудове розслідування за фактом порушення санітарних правил і норм щодо запобігання інфекційним захворюванням та масовим отруєнням.

Фото: Львівська обласна прокуратура

