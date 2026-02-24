У Львові сталося масове отруєння дітей після відвідування розважального закладу.

Масове отруєння дітей у Львові

Як пише Львівська обласна прокуратура, за медичною допомогою після відвідування розважального закладу звернулась 21 особа, з них 18 – діти. У постраждалих попередньо діагностовано гостру кишкову інфекцію. Встановлено, що напередодні всі вони відвідували один із дитячих розважальних центрів міста.

– За попередніми даними, всі постраждалі у період 18-21.02.2026 харчувалися в одному з розважальних закладів міста Львова. На об’єкті працюють фахівці Головного управління Держпродспоживслужби у Львівській області спільно з фахівцями Львівського обласного центру контролю та профілактики хвороб, – сказано у повідомленні Львівського обласного центру контролю та профілактики хвороб.

У ЗМІ пишуть, що заклад, у якому отруїлися діти – популярний сімейний центр розваг Dragon Park, що на вул. Стрийській у Львові.

Наразі вже проведено огляд місця події. На об’єкті працюють фахівці Головного управління Держпродспоживслужби у Львівській області спільно з фахівцями Львівського обласного центру контролю та профілактики хвороб.

Вилучено зразки харчових продуктів та відібрано змиви для проведення необхідних лабораторних досліджень.

Фото: Львівська обласна прокуратура
Фото: Львівська обласна прокуратура
Обставини події встановлюються. За процесуального керівництва Франківської окружної прокуратури міста Львова розпочато досудове розслідування за фактом порушення санітарних правил і норм щодо запобігання інфекційним захворюванням та масовим отруєнням.

