Объекты промышленного предприятия, линия электропередачи (ЛЭП) и частные дома подверглись разрушениям во время атаки на Полтавскую область сегодня ночью 26 февраля.

Атака на Полтавскую область сегодня ночью: что известно

Во время ночной атаки на Полтавскую область под ударами войск РФ находились два района — Полтавский и Лубенский.

В Полтавском районе в результате прямых попаданий и падения обломков повреждено технологическое оборудование и объекты производства промышленного предприятия.

Возникшие пожары спасатели уже ликвидировали.

В Лубенском районе обломками повреждены частное домовладение и линия электропередачи.

Без света остались 18 209 бытовых и 1 781 юридический потребитель.

Энергетики работают над восстановлением электроснабжения.

К счастью, после атаки на Полтавскую область информация о погибших и травмированных не поступала.

Напомним, что взрывы в Полтаве и области начали раздаваться после полуночи 26 февраля.

Полномасштабная война в Украине длится уже 1 464-е сутки.

На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.

