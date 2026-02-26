Президент США Дональд Трамп сообщил украинскому лидеру Владимиру Зеленскому 25 февраля, что хотел бы скорейшего завершения войны, возможно, даже через месяц.

Об этом сообщает американское издание Axios со ссылкой на неназванного украинского чиновника и еще два информированных источника.

Трамп хотел бы завершения войны через месяц

Издание напоминает, что этот 30-минутный телефонный разговор между Трампом и Зеленским стал первым после их встречи в Давосе в конце января.

Разговор состоялся на следующий день после четвертой годовщины полномасштабного вторжения РФ в Украину, а также за день до встречи представителей Украины и США в Женеве.

По утверждению источников Axios, Зеленский поблагодарил Трампа за его помощь и сказал, что только президент США может заставить Путина прекратить войну.

– Зеленский затем сказал, что надеется, что война закончится в этом году. А Трамп ответил, что война длится уже слишком долго и что он хотел бы, чтобы она завершилась через месяц, – утверждает издание.

Одним из вопросов, которые обсуждали Зеленский и Трамп, была возможная трехсторонняя встреча лидеров (президентов Украины, США и российского диктатора). Трамп якобы заверил, что приложит усилия для проведения такого саммита, если следующая встреча между переговорщиками Украины, США и РФ, запланированная на начало марта, приведет к большему прогрессу.

Ранее Владимир Зеленский отмечал, что разногласия по территориальному вопросу можно решать путем прямых переговоров между лидерами.

По информации источников, Трамп подтвердил свою готовность предоставить Украине значительные гарантии безопасности со стороны США в рамках потенциального мирного соглашения.

Издание пишет, что телефонный разговор между Зеленским и Трампом “был очень дружелюбным и позитивным”.

Белый дом не ответил на запрос Axios о комментарии по этому поводу.

Известно, что во время телефонного разговора также присутствовали представители президента США – Стив Уиткофф и Джаред Кушнер. Уже в четверг, 26 февраля, они встретятся с представителями Украины в Женеве для очередного раунда переговоров.

По данным источников Axios, переговорщик главы РФ Кирилл Дмитриев также может находиться в Женеве в четверг для проведения отдельных переговоров с посланниками США.

Ранее президент Владимир Зеленский прокомментировал содержание разговора с Дональдом Трампом. Речь шла, в частности, о переговорах в Женеве 26 февраля, а также о подготовке к следующей трехсторонней встрече переговорных команд в начале марта.

