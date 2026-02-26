Об’єкти промислового підприємства, лінія електропередачі (ЛЕП) та приватні будинки зазнали руйнувань під час атаки на Полтавську область сьогодні вночі 26 лютого.

Атака на Полтавську область сьогодні вночі: що відомо

Під час нічної атаки на Полтавську область під ударами військ РФ перебували два райони — Полтавський та Лубенський.

У Полтавському районі внаслідок прямих влучань та падіння уламків пошкоджено технологічне обладнання та об’єкти виробництва промислового підприємства.

Пожежі, що спалахнули, рятувальники вже ліквідували.

У Лубенському районі уламками пошкоджено приватне домоволодіння та лінію електропередачі.

Без світла залишилися 18 209 побутових та 1 781 юридичних споживачів.

Енергетики працюють над відновленням електропостачання.

На щастя, після атаки на Полтавську область інформація про загиблих і травмованих не надходила.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 464-ту добу.

На інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.

