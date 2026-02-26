Атака на Полтавську область: пошкоджено підприємство та ЛЕП, без світла тисячі споживачів
Об’єкти промислового підприємства, лінія електропередачі (ЛЕП) та приватні будинки зазнали руйнувань під час атаки на Полтавську область сьогодні вночі 26 лютого.
Атака на Полтавську область сьогодні вночі: що відомо
Під час нічної атаки на Полтавську область під ударами військ РФ перебували два райони — Полтавський та Лубенський.
У Полтавському районі внаслідок прямих влучань та падіння уламків пошкоджено технологічне обладнання та об’єкти виробництва промислового підприємства.
Пожежі, що спалахнули, рятувальники вже ліквідували.
У Лубенському районі уламками пошкоджено приватне домоволодіння та лінію електропередачі.
Без світла залишилися 18 209 побутових та 1 781 юридичних споживачів.
Енергетики працюють над відновленням електропостачання.
На щастя, після атаки на Полтавську область інформація про загиблих і травмованих не надходила.
