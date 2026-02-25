В Полтаве и Полтавской области раздалось по меньшей мере шесть взрывов.

Взрывы в Полтаве и области: регион под атакой БпЛА

Как сообщает начальник Полтавской областной военной администрации Виталий Дьяковнич, в Полтавской области работает ПВО и просит до отбоя воздушной тревоги оставаться в укрытиях.

– На Полтавщине работает ПВО. До отбоя оставайтесь в укрытиях! – написал он в Telegram.

Он призвал жителей региона не публиковать фото или видео с мест взрывов.

В СМИ пишут, что в Полтавской области раздалось по меньшей мере шесть взрывов.

Спустя час после сообщений о работе ПВО Виталий Дьяковнич заявил, что вражеская атака продолжается и призвал жителей находиться в безопасных местах.

В Воздушных силах ВСУ сообщали, что по направлению Полтавы и Лубен курсируют ударные БпЛА.

Напомним, что в ночь на 8 февраля российские войска осуществили массированную атаку ударными беспилотниками по объектам Группы Нафтогаз в Полтавской области, в результате чего зафиксировано попадание и повреждение инфраструктуры.

Полномасштабная война в Украине длится уже 1464-е сутки.

На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.

