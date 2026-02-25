Серия взрывов в Полтаве: регион атакуют вражеские БпЛА
- В Полтавской области раздается серия взрывов - там работает ПВО.
- В то же время о последствиях вражеской атаки пока не известно.
- Ранее в Воздушных силах ВСУ предупреждали об угрозе БпЛА для Полтавской области.
В Полтаве и Полтавской области раздалось по меньшей мере шесть взрывов.
Взрывы в Полтаве и области: регион под атакой БпЛА
Как сообщает начальник Полтавской областной военной администрации Виталий Дьяковнич, в Полтавской области работает ПВО и просит до отбоя воздушной тревоги оставаться в укрытиях.
– На Полтавщине работает ПВО. До отбоя оставайтесь в укрытиях! – написал он в Telegram.
Он призвал жителей региона не публиковать фото или видео с мест взрывов.
В СМИ пишут, что в Полтавской области раздалось по меньшей мере шесть взрывов.
Спустя час после сообщений о работе ПВО Виталий Дьяковнич заявил, что вражеская атака продолжается и призвал жителей находиться в безопасных местах.
В Воздушных силах ВСУ сообщали, что по направлению Полтавы и Лубен курсируют ударные БпЛА.
Напомним, что в ночь на 8 февраля российские войска осуществили массированную атаку ударными беспилотниками по объектам Группы Нафтогаз в Полтавской области, в результате чего зафиксировано попадание и повреждение инфраструктуры.
Полномасштабная война в Украине длится уже 1464-е сутки.
На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.