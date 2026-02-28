Два человека пострадали во время атаки на автомобиль Укрпочты в Николаевской сельской общине Сумской области 28 февраля.

Об этом сообщил начальник Сумской ОВА Олег Григоров.

Атака на авто Укрпочты в Сумской области: что известно

Армия РФ совершила атаку на авто Укрпочты в Николаевской сельской общине утром 28 февраля.

В результате удара пострадали двое гражданских мужчин – водитель автомобиля Укрпочты и местный житель.

Предварительно, работник почтового отделения находится в тяжелом состоянии. В настоящее время раненым оказывают необходимую медицинскую помощь.

Также оккупанты ударили по гражданскому автомобилю в Белопольской общине. По предварительной информации, там пострадавших нет.

Напомним, утром 28 февраля российские войска осуществили атаку на Краматорск ударными беспилотниками. Известно об одном раненом.

Фото: Олег Григоров

