РФ атаковала авто Укрпочты в Сумской области: водитель в тяжелом состоянии
Два человека пострадали во время атаки на автомобиль Укрпочты в Николаевской сельской общине Сумской области 28 февраля.
Об этом сообщил начальник Сумской ОВА Олег Григоров.
Атака на авто Укрпочты в Сумской области: что известно
Армия РФ совершила атаку на авто Укрпочты в Николаевской сельской общине утром 28 февраля.
В результате удара пострадали двое гражданских мужчин – водитель автомобиля Укрпочты и местный житель.
Предварительно, работник почтового отделения находится в тяжелом состоянии. В настоящее время раненым оказывают необходимую медицинскую помощь.
Также оккупанты ударили по гражданскому автомобилю в Белопольской общине. По предварительной информации, там пострадавших нет.
Напомним, утром 28 февраля российские войска осуществили атаку на Краматорск ударными беспилотниками. Известно об одном раненом.
Фото: Олег Григоров