РФ атакувала авто Укрпошти на Сумщині: водій у важкому стані
Двоє людей постраждали під час атаки на авто Укрпошти в Миколаївській сільській громаді Сумської області 28 лютого.
Про це повідомив начальник Сумської ОВА Олег Григоров.
Атака на авто Укрпошти на Сумщині: що відомо
Армія РФ здійснила атаку на авто Укрпошти в Миколаївській сільській громаді вранці 28 лютого.
Унаслідок удару постраждали двоє цивільних чоловіків – водій авто Укрпошти та місцевий житель.
Попередньо, працівник поштового відділення перебуває у важкому стані. Наразі пораненим надають необхідну медичну допомогу.
Також окупанти вдарили по цивільній автівці в Білопільській громаді. За попередньою інформацією, там постраждалих немає.
Нагадаємо, 28 лютого російські війська здійснили атаку на аграрне підприємство у Ямпільській громаді Сумщини. Загинуло дві жінки, ще одна дістала поранення.
Фото: Олег Григоров