Двоє людей постраждали під час атаки на авто Укрпошти в Миколаївській сільській громаді Сумської області 28 лютого.

Про це повідомив начальник Сумської ОВА Олег Григоров.

Атака на авто Укрпошти на Сумщині: що відомо

Армія РФ здійснила атаку на авто Укрпошти в Миколаївській сільській громаді вранці 28 лютого.

Зараз дивляться

Унаслідок удару постраждали двоє цивільних чоловіків – водій авто Укрпошти та місцевий житель.

Попередньо, працівник поштового відділення перебуває у важкому стані. Наразі пораненим надають необхідну медичну допомогу.

Також окупанти вдарили по цивільній автівці в Білопільській громаді. За попередньою інформацією, там постраждалих немає.

Нагадаємо, 28 лютого російські війська здійснили атаку на аграрне підприємство у Ямпільській громаді Сумщини. Загинуло дві жінки, ще одна дістала поранення.

Фото: Олег Григоров

Пов'язані теми:

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.