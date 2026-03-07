Ночью 7 марта российские войска совершили атаку на Краматорск 500-килограммовой авиабомбой.

Об этом сообщил глава Донецкой ОВА Вадим Филашкин.

Атака на Краматорск 7 марта: что известно

По словам Вадима Филашкина, враг совершил атаку на Краматорск около 3:40.

Ранения получили 6 человек, среди которых трое детей 2, 12 и 16 лет, а также две женщины в возрасте 21 и 75 лет и мужчина.

Краматорская окружная прокуратура начала досудебное расследование по факту военного преступления (ч. 1 ст. 438 УК Украины).

— У пострадавших диагностированы минно-взрывные травмы, резаные и ушибные раны, контузии, перелом, черепно-мозговая травма, сотрясение головного мозга и острая реакция на стресс. Им предоставлена ​​необходимая медицинская помощь, – отметили в ведомстве.

Кроме того, было повреждено 12 многоэтажек, 5 админпостроек и 22 автомобиля.

В то же время Краматорский городской совет сообщил, что в 22:20 россия ударила по критической инфраструктуре и частному сектору города. Погиб 38-летний мужчина.

Также зафиксировано попадание в магазин.

На месте работают все ответственные службы.

В ночь на 7 марта враг применил против Украины 509 средств воздушного нападения. В частности, Цирконы, Искандеры и дроны. Атаки подверглась критической инфраструктуре Украины. Среди атаковавших Россией городов – Киев, Харьков, Одесса, а также Житомирская, Хмельницкая и Черновицкая области.

