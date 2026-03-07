У ніч на 7 березня (з 18:00 6 березня) російський ворог завдав комбінованого удару по об’єктах критичної інфраструктури України. Гатили загарбники дронами, крилатими ракетами та балістикою.

Про це повідомляє командування Повітряних сил ЗСУ.

Атака на Україну 7 березня

Усього радіотехнічними військами Повітряних сил зафіксовано 509 засобів повітряного нападу:

2 гіперзвукові ракети Циркон (район пуску – Крим);

13 балістичних ракет Іскандер-М/С-400 (райони пуску – Брянська, Курська, Воронезька області);

14 крилатих ракет Калібр (район пуску – акваторія Чорного моря);

480 ударних дронів типу Shahed, Гербера, Італмас із напрямків: Брянськ, Курськ, Орел, Шаталово, Міллерово, Приморсько-Ахтарськ, а також Гвардійське, Чауда, що в Криму.

Близько 290 дронів – це ударні Шахеди.

Цілився ворог по Києву, Харкові, Одесі, Житомирщині, Хмельниччині та Чернівецькій області.

Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи радіоелектронної боротьби та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України.

Станом на 09:00, протиповітряною обороною збито та придушено 472 цілі – 19 ракет та 453 безпілотники різних типів:

8 балістичних ракет Іскандер-М/С-400;

11 крилатих ракет Калібр;

453 ворожі БпЛА різних типів.

Зафіксовано влучання дев’яти ракет та 26 ударних дронів на 22 локаціях, а також падіння збитих дронів на п’яти локаціях. Інформація щодо однієї ворожої ракети уточнюється, зауважили військові.

Повітряні сили попереджають, що над Україною фіксуються ще ворожі БпЛА.

