Уночі 7 березня російські війська здійснили атаку на Краматорськ 500-кілограмовою авіабомбою.

Про це повідомив голова Донецької ОВА Вадим Філашкін.

Атака на Краматорськ 7 березня: що відомо

За словами Вадима Філашкіна, ворог здійснив атаку на Краматорськ близько 3:40.

Поранення дістали 6 осіб, серед яких троє дітей віком 2, 12 та 16 років, а також двоє жінок віком 21 та 75 років та чоловік.

Краматорська окружна прокуратура розпочала досудове розслідування за фактом воєнного злочину (ч. 1 ст. 438 КК України).

— У постраждалих діагностовано мінно-вибухові травми, різані та забійні рани, контузії, перелом, черепно-мозкову травму, струс головного мозку й гостру реакцію на стрес. Їм надано необхідну медичну допомогу, – зазначили у відомстві.

Окрім того, було пошкоджено 14 багатоповерхівок, 5 адмінбудівель та 22 автомобіля.

Водночас Краматорська міська рада повідомила, що о 22:20 росія вдарила по критичній інфраструктурі та приватному сектору міста. Загинув 38-річний чоловік.

Також зафіксовано влучання по крамниці.

На місці працюють всі відповідальні служби.

Уночі 7 березня ворог застосував проти України 509 засобів повітряного нападу. Зокрема, Циркони, Іскандери та дрони. Атаки зазнала критична інфраструктура України. Серед міст, які атакувала Росія – Київ, Харків, Одеса, а також Житомирська, Хмельницька та Чернівецька області.

Фото: Краматорська міська рада

