Возле села Озеро на Волыни 8 марта гражданские напали на группу оповещения, которая выполняла служебное задание по доставке военнообязанного в ТЦК.

Нападение на авто ТЦК в Волынской области 8 марта

Как сообщает Волынский областной ТЦК и СП, около семи гражданских автомобилей догнали служебный автомобиль ТЦК и начали намеренно блокировать его движение, совершая опасные маневры и подрезая транспортное средство. В результате таких действий служебный автомобиль съехал в кювет.

После этого группа лиц применила силу к военнослужащим, разбила стекло автомобиля и насильно освободила военнообязанного, которого доставляли в ТЦК.

Сейчас смотрят

В результате нападения один военнослужащий получил травму головы, еще один — ссадину на предплечье и лице, так как нападавшие разбили переднее пассажирское стекло автомобиля. Сейчас состояние военнослужащих стабильное.

В ТЦК отмечаются, что лицо, незаконно освобожденное во время нападения, является жителем города Запорожья и подлежит призыву на военную службу.

Информация передана в правоохранительные органы. Устанавливаются все лица и автомобили, причастные к организации и совершению нападения.

Связанные темы:

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.