Догоняли на 7 авто: на Волыни гражданские напали на военных ТЦК
- На Волыни гражданские на автомобилях догнали машину, которая везла военнообязанного в ТЦК и применив силу освободили его.
- Известно, что во время нападения, поскольку гражданские разбили переднее стекло автомобиля, двое военнослужащих получили травмы. На данный момент их состояние стабильное.
Возле села Озеро на Волыни 8 марта гражданские напали на группу оповещения, которая выполняла служебное задание по доставке военнообязанного в ТЦК.
Нападение на авто ТЦК в Волынской области 8 марта
Как сообщает Волынский областной ТЦК и СП, около семи гражданских автомобилей догнали служебный автомобиль ТЦК и начали намеренно блокировать его движение, совершая опасные маневры и подрезая транспортное средство. В результате таких действий служебный автомобиль съехал в кювет.
После этого группа лиц применила силу к военнослужащим, разбила стекло автомобиля и насильно освободила военнообязанного, которого доставляли в ТЦК.
В результате нападения один военнослужащий получил травму головы, еще один — ссадину на предплечье и лице, так как нападавшие разбили переднее пассажирское стекло автомобиля. Сейчас состояние военнослужащих стабильное.
В ТЦК отмечаются, что лицо, незаконно освобожденное во время нападения, является жителем города Запорожья и подлежит призыву на военную службу.
Информация передана в правоохранительные органы. Устанавливаются все лица и автомобили, причастные к организации и совершению нападения.