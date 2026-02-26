Стрельба в Одессе: представитель ТЦК выстрелил в воздух во время конфликта
- В Одессе во время оповещения произошел бытовой конфликт между двумя сотрудниками ТЦК, один из которых совершил выстрел в воздух из стартового пистолета.
- Командование уже привлекло виновных к дисциплинарной ответственности, отметив, что табельное оружие не применялось и пострадавших нет.
В Одессе произошла перестрелка между представителями территориального центра комплектования и социальной поддержки.
Стрельба в Одессе между представителями ТЦК
Как рассказали в Одесском областном ТЦК и СП, 26 февраля на улице Черноморского казачества в Пересыпском районе Одессы во время пребывания по маршруту оповещения произошел бытовой конфликт между двумя представителями территориального центра комплектования.
– Спор носил исключительно внутренний характер, – говорится в сообщении.
Отмечается, что во время эмоционального противостояния один из представителей ТЦК, допустив грубое нарушение дисциплинарного устава, совершил выстрел в воздух из шумового устройства (стартовый пистолет Erma) холостым патроном.
В Одесском областном ТЦК подчеркнули, что работники не применяли табельное оружие, а пострадавших в результате инцидента нет.
В ТЦК утверждают, что поведение обоих военнослужащих признали дискредитирующим высокое звание представителя Вооруженных сил Украины.
Там отметили, что начали неотложную проверку, виновных лиц уже привлекли к дисциплинарной ответственности, а материалы по инциденту оформили в установленном порядке.