Поблизу села Озеро 8 березня цивільні напали на групу оповіщення, яка виконувала службове завдання з доставлення військовозобов’язаного до ТЦК.

Напад на авто ТЦК у Волинській області 8 березня

Як повідомляє Волинський обласний ТЦК та СП, близько семи цивільних автомобілів наздогнали службовий автомобіль ТЦК та почали навмисно блокувати його рух, здійснюючи небезпечні маневри і підрізаючи транспортний засіб. У результаті таких дій службовий автомобіль з’їхав у кювет.

Після цього група осіб застосувала силу до військовослужбовців, розбила скло автомобіля та силоміць звільнила військовозобов’язаного, якого доставляли до ТЦК.

У результаті нападу один військовослужбовець отримав травму голови, ще один – садну на передпліччі та обличчі, оскільки нападники розбили переднє пасажирське скло автомобіля. Наразі стан військовослужбовців стабільний.

У ТЦК зазначаються, що особа, яку незаконно звільнили під час нападу, є жителем міста Запоріжжя та підлягає призову на військову службу.

Інформацію передано до правоохоронних органів. Встановлюються всі особи та автомобілі, причетні до організації та здійснення нападу.

