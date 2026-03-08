РФ вторые сутки подряд бьет по объектам Нафтогаза на Полтавщине: есть повреждения
- Уже второй день подряд Россия атакует объекты газодобычи Группы Нафтогаз.
- В результате обстрела РФ работа ряда объектов критически важной инфраструктуры остановлена.
- К счастью, никто из людей не пострадал.
Россия вторые сутки массированно атакует объекты газодобычи Группы Нафтогаз в Полтавской области.
РФ вновь атаковала объекты Нафтогаза на Полтавщине
РФ систематически атакует объекты Группы Нафтогаз в Полтавской области. Отмечается, что удары наносятся с применением дронов, сообщает Группа Нафтогаз.
Из-за обстрелов работа ряда объектов критически важной инфраструктуры остановлена. Зафиксированы повреждения и потери. К счастью, люди во время обстрела не пострадали.
– Специалисты компании совместно с подразделениями ГСЧС работают над ликвидацией последствий. Идет оценка повреждений, — отметил глава правления НАК Нафтогаз Украины Сергей Корецкий.
В компании Нафтогаз Группа напоминают, что с начала полномасштабной войны погибли 312 работников Группы Нафтогаз.
Напомним, что ночью 26 февраля РФ атаковала объекты промышленного предприятия в Полтавской области, в результате чего линия электропередачи (ЛЭП) и частные дома подверглись разрушениям во время атаки.
Полномасштабная война в Украине длится уже 1474-е сутки.
