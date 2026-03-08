Россия вторые сутки массированно атакует объекты газодобычи Группы Нафтогаз в Полтавской области.

РФ вновь атаковала объекты Нафтогаза на Полтавщине

РФ систематически атакует объекты Группы Нафтогаз в Полтавской области. Отмечается, что удары наносятся с применением дронов, сообщает Группа Нафтогаз.

Из-за обстрелов работа ряда объектов критически важной инфраструктуры остановлена. Зафиксированы повреждения и потери. К счастью, люди во время обстрела не пострадали.

– Специалисты компании совместно с подразделениями ГСЧС работают над ликвидацией последствий. Идет оценка повреждений, — отметил глава правления НАК Нафтогаз Украины Сергей Корецкий.

В компании Нафтогаз Группа напоминают, что с начала полномасштабной войны погибли 312 работников Группы Нафтогаз.

Напомним, что ночью 26 февраля РФ атаковала объекты промышленного предприятия в Полтавской области, в результате чего линия электропередачи (ЛЭП) и частные дома подверглись разрушениям во время атаки.

Полномасштабная война в Украине длится уже 1474-е сутки.

На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.

