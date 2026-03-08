Росія другу добу поспіль масовано атакує об’єкти газовидобутку Групи Нафтогаз у Полтавській області.

РФ знову атакувала газовидобувні об’єкти Нафтогазу на Полтавщині

РФ систематично атакує об’єкти газовидобутку Групи Нафтогаз на Полтавщині. Зазначається, що удари завдаються із застосуванням дронів, повідомляє Група Нафтогаз.

Через обстріли роботу низки об’єктів критично важливої інфраструктури зупинено. Зафіксовано пошкодження та втрати. На щастя, люди під час обстрілу не постраждали.

– Фахівці компанії спільно з підрозділами ДСНС працюють над ліквідацією наслідків. Триває оцінка пошкоджень, — зазначив голова правління НАК Нафтогаз України Сергій Корецький.

У компанії Нафтогаз Група нагадують, що з початку повномасштабної війни загинули 312 працівників Групи Нафтогаз.

Нагадаємо, що вночі 26 лютого РФ атакувала об’єкти промислового підприємства, лінія електропередачі (ЛЕП) та приватні будинки зазнали руйнувань під час атаки на Полтавську область.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 1474-ту добу.

На інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.

