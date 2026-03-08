РФ атаковала промышленное предприятие в Полтавской области: повреждено оборудование
Ночью и утром 8 марта вражеские беспилотники атаковали промышленное предприятие в Миргородском районе Полтавской области.
Об этом сообщил начальник Полтавской областной военной администрации Виталий Дьяковнич.
Атака на Миргородский район Полтавской области: что известно
По словам главы Полтавской ОВА Виталия Дьяковнича, 8 марта враг атаковал дронами промышленное предприятие в Миргородском районе Полтавской области.
Предварительно повреждено только производственное оборудование, пострадавших среди работников и местных жителей нет.
По состоянию на сегодняшний день все службы работают на месте, устраняя последствия инцидента.
Вечером 7 марта Виталий Дьяковнич сообщал об очередной атаке РФ на Полтавскую область.
Один человек получил ранение средней тяжести и был госпитализирован.
Кроме того, в результате падения обломков вражеского БПЛА зафиксированы повреждения на территории местного предприятия, частного дома и автомобиля.
Напомним, утром 8 марта российский БпЛА попал в поезд Киев-Сумы. Там находились 200 пассажиров. Пострадавших нет.