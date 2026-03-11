Два дня подряд РФ атакует дронами нефтетранспортную инфраструктуру Группы Нафтогаз на юге Украины.

РФ снова атаковала нефтетранспортную инфраструктуру Нафтогаза на Юге

Как сообщил глава правления НАК Нафтогаз Украины Сергей Корецкий, зафиксированы повреждения и разрушения на одной из перекачивающих станций. К счастью, погибших в результате атаки вражеских БпЛА нет.

Подразделения ГСЧС и специалисты компании занимаются ликвидацией последствий обстрелов.

Сейчас смотрят

– Это далеко не первая атака на разные участки нашей инфраструктуры. С какой целью россияне целенаправленно били дронами и разрушали перекачивающую станцию ​​нефтепровода Дружба в г. Броды? Рано или поздно мы узнаем правду, — подчеркивает Сергей Корецкий.

В то же время он отмечает, что причина сознательных атак на перекачивающие станции на юге Украины очевидна — сделать невозможным альтернативные поставки нероссийской нефти в Европу.

Всего с начала этого года РФ совершила более 30 атак на объекты инфраструктуры Группы Нафтогаз.

Напомним, что Россия также неоднократно била и по объектам Нафтогаза на Полтавщине. Так, 8 марта страна-агрессор совершила очередную атаку, в результате чего были зафиксированы повреждения и потери.

Связанные темы:

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.