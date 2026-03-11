Взрывы в Харькове: дрон ударил по предприятию, есть погибшие и раненые
Взрывы в Харькове прогремели утром 11 марта во время дроновой атаки на город. В результате удара есть погибшие и пострадавшие.
Об этом сообщили мэр Харькова Игорь Терехов и глава Харьковской ОВА Олег Синегубов.
Взрывы в Харькове 11 марта: что известно
По словам мэра, в Харькове зафиксировано попадание ударного беспилотника типа Shahed в частном секторе Шевченковского района.
В результате взрывов в Харькове повреждено гражданское предприятие. Как отметил Синегубов, сейчас оно горит.
По предварительным данным, в результате российской атаки погибли два человека. Еще семеро получили ранения. По меньшей мере пятеро из них находятся в тяжелом состоянии.
– По предварительной информации, пострадавшие – в тяжелом состоянии. Медики оказывают всю необходимую помощь, – отметил Синегубов.
Он уточнил, что в больнице находятся 47-летняя, 50-летняя и 60-летняя женщины, а также мужчины 39 и 49 лет. У них диагностировали взрывные травмы.
Впоследствии в больницу доставили еще двух раненых – 33-летнего и 36-летнего мужчин.
Сейчас на месте работают экстренные службы, которые выясняют все обстоятельства и ликвидируют последствия удара.
Полномасштабная война в Украине длится уже 1477-е сутки.
