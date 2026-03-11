Взрывы в Харькове прогремели утром 11 марта во время дроновой атаки на город. В результате удара есть погибшие и пострадавшие.

Об этом сообщили мэр Харькова Игорь Терехов и глава Харьковской ОВА Олег Синегубов.

Взрывы в Харькове 11 марта: что известно

По словам мэра, в Харькове зафиксировано попадание ударного беспилотника типа Shahed в частном секторе Шевченковского района.

В результате взрывов в Харькове повреждено гражданское предприятие. Как отметил Синегубов, сейчас оно горит.

По предварительным данным, в результате российской атаки погибли два человека. Еще семеро получили ранения. По меньшей мере пятеро из них находятся в тяжелом состоянии.

– По предварительной информации, пострадавшие – в тяжелом состоянии. Медики оказывают всю необходимую помощь, – отметил Синегубов.

Он уточнил, что в больнице находятся 47-летняя, 50-летняя и 60-летняя женщины, а также мужчины 39 и 49 лет. У них диагностировали взрывные травмы.

Впоследствии в больницу доставили еще двух раненых – 33-летнего и 36-летнего мужчин.

Сейчас на месте работают экстренные службы, которые выясняют все обстоятельства и ликвидируют последствия удара.

Полномасштабная война в Украине длится уже 1477-е сутки.

На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.

