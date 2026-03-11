Два дні поспіль РФ атакує дронами нафтотранспортну інфраструктуру Групи Нафтогаз на півдні України.

РФ знову атакувала нафтотранспортну інфраструктуру Нафтогазу на Півдні

Як повідомив голова правління НАК Нафтогаз України Сергій Корецький, зафіксовано пошкодження та руйнування на одній з перекачувальних станцій. На щастя, загиблих внаслідок атаки ворожих БпЛА немає.

Підрозділи ДСНС та фахівці компанії займаються ліквідацією наслідків обстрілу.

– Це далеко не перша атака на різні ділянки нашої інфраструктури. З якою метою росіяни цілеспрямовано били дронами і руйнували перекачувальну станцію нафтопроводу Дружба в м. Броди? Рано чи пізно ми дізнаємося правду, – наголошує Сергій Корецький.

Водночас він зазначає, що причина свідомих атак на перекачувальні станції на півдні України очевидна — унеможливити альтернативні постачання неросійської нафти до Європи.

Загалом лише від початку цього року РФ здійснила понад 30 атак на об’єкти інфраструктури Групи Нафтогаз.

Нагадаємо, що Росія також неодноразово била і по об’єктах Нафтогазу на Полтавщині. Так, 8 березня країна-агресор здійснила чергову атаку, внаслідок чого були зафіксовані пошкодження та втрати.

