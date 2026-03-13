В ночь на 13 марта российские войска атаковали Балаклею Харьковской области ударными беспилотниками.

Об этом сообщил начальник Балаклейской городской военной администрации Виталий Карабанов.

Атака на Балаклею 13 марта: что известно

По словам Виталия Карабанова, российские беспилотники нанесли удар по городу, в результате чего зафиксировано несколько попаданий.

— Зафиксировано несколько попаданий вражеских БпЛА по территории жилой застройки, — сообщил Карабанов.

В частности, есть данные о частичных повреждениях трех жилых домов.

Сейчас на месте событий работают все профильные службы.

Спасатели, медики и правоохранители выясняют последствия атаки.

Информация о возможных разрушениях или пострадавших уточняется.

Полномасштабная война в Украине длится уже 1479-е сутки.

На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.

Фото: Балаклейская ГВА

