РФ атаковала Балаклею: зафиксировано несколько попаданий, повреждены дома
В ночь на 13 марта российские войска атаковали Балаклею Харьковской области ударными беспилотниками.
Об этом сообщил начальник Балаклейской городской военной администрации Виталий Карабанов.
Атака на Балаклею 13 марта: что известно
По словам Виталия Карабанова, российские беспилотники нанесли удар по городу, в результате чего зафиксировано несколько попаданий.
— Зафиксировано несколько попаданий вражеских БпЛА по территории жилой застройки, — сообщил Карабанов.
В частности, есть данные о частичных повреждениях трех жилых домов.
Сейчас на месте событий работают все профильные службы.
Спасатели, медики и правоохранители выясняют последствия атаки.
Информация о возможных разрушениях или пострадавших уточняется.
Полномасштабная война в Украине длится уже 1479-е сутки.
Фото: Балаклейская ГВА