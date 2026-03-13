РФ атакувала Балаклію: зафіксовано кілька влучань, пошкоджено будинки
Уночі проти 13 березня російські війська атакували Балаклію Харківської області ударними безпілотниками.
Про це повідомив начальник Балаклійської міської військової адміністрації Віталій Карабанов.
Атака на Балаклію 13 березня: що відомо
За словами Віталія Карабанова, російські безпілотники вдарили по місту, унаслідок чого зафіксовано кілька влучань.
— Зафіксовано кілька влучань ворожих БпЛА по території житлової забудови, — повідомив Карабанов.
Зокрема, є дані про часткові пошкодження трьох житлових будинків.
Наразі на місці подій працюють усі профільні служби.
Рятувальники, медики та правоохоронці з’ясовують наслідки атаки.
Інформація про постраждалих уточнюється.
Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 479-ту добу.
На інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.
Фото: Балаклійська МВА