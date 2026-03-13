Уночі проти 13 березня російські війська атакували Балаклію Харківської області ударними безпілотниками.

Про це повідомив начальник Балаклійської міської військової адміністрації Віталій Карабанов.

Атака на Балаклію 13 березня: що відомо

За словами Віталія Карабанова, російські безпілотники вдарили по місту, унаслідок чого зафіксовано кілька влучань.

— Зафіксовано кілька влучань ворожих БпЛА по території житлової забудови, — повідомив Карабанов.

Зокрема, є дані про часткові пошкодження трьох житлових будинків.

Наразі на місці подій працюють усі профільні служби.

Рятувальники, медики та правоохоронці з’ясовують наслідки атаки.

Інформація про постраждалих уточнюється.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 479-ту добу.

На інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.

Фото: Балаклійська МВА

