Графики отключения света 13 марта: как будут отключать электричество в пятницу
В пятницу, 13 марта, во всех регионах будут применять графики отключения электричества. Они будут действовать во второй половине дня.
Об этом сообщает Укрэнерго.
Графики отключения света по всей Украине
— Завтра, 13 марта, во всех регионах Украины с 17:00 до 22:00 будут применяться графики почасовых отключений, а с 17:00 до 23:00 — графики ограничения мощности (для промышленных потребителей), — отмечается в сообщении.
Причина введения ограничений – последствия ракетных и дроновых атак России на энергетическую систему.
Состояние энергосистемы может меняться. Время и объем отключений по вашему адресу следует проверять на официальных страницах облэнерго в вашем регионе.
Напомним, государственный секретарь Федерального министерства экономики и энергетики Германии Томас Штеффен заявил, что Украина во время войны накопила уникальный опыт защиты энергетической инфраструктуры и кризисного управления энергетическим сектором, пишет Укринформ.
Чиновник отметил, что Германия стала ключевым партнером Украины в энергетике, выделив с 2022 года более 1 млрд евро на экстренную помощь.
Он подчеркнул, что “Украина может многое предложить в ответ”.
По словам Штеффена, этой зимой страна защищала энергетическую инфраструктуру от российских атак, одновременно обороняя небо над критическими объектами энергетики.
В результате сегодня ВСУ находятся на передовой инновационной противовоздушной обороны против массированных атак ракет и дешевых беспилотников.
Украинские энергетические компании и органы власти приобрели навыки кризисного управления и получили беспрецедентный уникальный опыт.
Штеффен подчеркнул, что “Германия может многому научиться из опыта Украины”.