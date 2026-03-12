В пятницу, 13 марта, во всех регионах будут применять графики отключения электричества. Они будут действовать во второй половине дня.

Об этом сообщает Укрэнерго.

Графики отключения света по всей Украине

— Завтра, 13 марта, во всех регионах Украины с 17:00 до 22:00 будут применяться графики почасовых отключений, а с 17:00 до 23:00 — графики ограничения мощности (для промышленных потребителей), — отмечается в сообщении.

Причина введения ограничений – последствия ракетных и дроновых атак России на энергетическую систему.

Сейчас смотрят

Состояние энергосистемы может меняться. Время и объем отключений по вашему адресу следует проверять на официальных страницах облэнерго в вашем регионе.

Напомним, государственный секретарь Федерального министерства экономики и энергетики Германии Томас Штеффен заявил, что Украина во время войны накопила уникальный опыт защиты энергетической инфраструктуры и кризисного управления энергетическим сектором, пишет Укринформ.

Чиновник отметил, что Германия стала ключевым партнером Украины в энергетике, выделив с 2022 года более 1 млрд евро на экстренную помощь.

Он подчеркнул, что “Украина может многое предложить в ответ”.

По словам Штеффена, этой зимой страна защищала энергетическую инфраструктуру от российских атак, одновременно обороняя небо над критическими объектами энергетики.

В результате сегодня ВСУ находятся на передовой инновационной противовоздушной обороны против массированных атак ракет и дешевых беспилотников.

Украинские энергетические компании и органы власти приобрели навыки кризисного управления и получили беспрецедентный уникальный опыт.

Штеффен подчеркнул, что “Германия может многому научиться из опыта Украины”.

Связанные темы:

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.