В Харькове в четверг, 12 марта, произошла трагедия – шестеро детей провалились под лед, часть из них погибли.

Об этом сообщил глава Харьковской ОГА Олег Синегубов.

Трагедия в Харькове: как шестеро детей провалились под лед

Олег Синегубов уточнил, что двоих из шестерых детей, провалившихся под лед в Харькове, спасти не удалось.

Сейчас смотрят

– Погибли мальчики 11 и 17 лет. При этом старший мальчик утонул, пытаясь спасти младших детей. С переохлаждением в больницу доставили четырех детей: мальчиков 8 и 9 лет и девочек 9 и 10 лет, – говорится в сообщении.

Синегубов добавил, что помощь также оказывают 40-летнему мужчине, который нырнул в ледяную воду, чтобы вытащить детей.

Глава ОГА выразил соболезнования родным и близким погибших.

Он обратился к родителям с просьбой еще раз поговорить с детьми об опасности пребывания на льду.

– Объясните, что даже там, где лед кажется прочным, он может быть смертельно опасным. Подобные трагедии не должны повторяться, – призвал глава ОГА.

Между тем в ГСЧС уточнили, что инцидент произошел в Шевченковском районе города.

Спасатели и водолазы подняли тела погибших детей на берег, а психологи ГСЧС оказали помощь и поддержку родителям погибших детей.

– В очередной раз призываем взрослых: не оставляйте детей без присмотра вблизи водоемов, особенно в период нестабильной весенней погоды, когда лед чрезвычайно тонкий и опасен! Помните: даже несколько шагов по льду могут стоить жизни. Пожалуйста, поговорите с детьми об опасности и берегите их! – призвали спасатели.

В то же время полиция Харьковской области сообщила, что чрезвычайное происшествие произошло на карьере по улице Семена Кузнеца.

Там отметили, что решается вопрос о внесении сведений в Единый реестр досудебных расследований по ч. 2 ст. 115 Уголовного кодекса Украины с пометкой несчастный случай.

Связанные темы:

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.