Опасный лед: как проверить на прочность и правила поведения на водоеме
Первый в этом сезоне ледостав сковал водоемы. Но неустойчивый лед уже стал ловушкой для десятков украинцев. За декабрь – 31 жертва. Чтобы предотвратить смерти, спасатели вышли на первый лед напомнить правила безопасности на ледяном водоеме и показать собственные средства спасения.
Спасатели не устают повторять правила безопасности, однако в их отчетах каждый день есть инциденты на водоемах. На Днепре лед еще только схватился, но рыбаков уже хватает. Типичная ошибка, которая допускается – скапливаются в одном месте, не имеют спасательных жилетов и плешней. Именно ими, а не ногами следует проверять крепость льда.
Безопасный лед зеленоватого оттенка. Толщиной не менее 7 см. Но ловушкой может стать быстрое течение.
2021-12-25