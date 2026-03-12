У Харкові у четвер, 12 березня, сталася трагедія – шестеро дітей провалилися під лід, частина з них загинули.

Про це повідомив очільник Харківської ОДА Олег Синєгубов.

Трагедія у Харкові: як шестеро дітей провалилися під лід

Олег Синєгубов уточнив, що двох із шести дітей, що провалилися під лід у Харкові, врятувати не вдалося.

– Загинули хлопці 11 і 17 років. При цьому старший хлопець потонув, намагаючись врятувати молодших дітей. Із переохолодженням до лікарні доставили чотирьох дітей: хлопчиків 8 і 9 років та дівчаток 9 і 10 років, – йдеться у повідомленні.

Синєгубов додав, що допомогу також надають 40-річному чоловіку, який пірнав у крижану воду, щоб витягти дітей.

Очільник ОДА висловив співчуття рідним і близьким загиблих.

Він звернувся до батьків з проханням ще раз поговорити з дітьми про небезпеку перебування на кризі.

– Поясніть, що навіть там, де лід здається міцним, він може бути смертельно небезпечним. Подібні трагедії не мають повторюватися, – закликав очільник ОДА.

Тим часом у ДСНС уточнили, що інцидент трапився у Шевченківському районі міста.

Рятувальники та водолази підняли тіла загиблих дітей на берег, а психологи ДСНС надали допомогу та підтримку батькам загиблих дітей.

– Вкотре закликаємо дорослих: не залишайте дітей без нагляду поблизу водойм, особливо у період нестійкої весняної погоди, коли лід є надзвичайно тонким і небезпечним! Пам’ятайте: навіть кілька кроків по кризі можуть коштувати життя. Будь ласка, поговоріть із дітьми про небезпеку та бережіть їх! – закликали рятівники.

Водночас поліція Харківської області повідомила, що надзвичайна подія сталася на кар’єрі по вулиці Семена Кузнеця.

Там зауважили, що вирішується питання про внесення відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 2 ст. 115 Кримінального кодексу України з приміткою нещасний випадок.

