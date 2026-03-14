Взрывы в Запорожье: россияне атаковали КАБами, есть погибший и 10 раненых
Мощные взрывы в Запорожье прогремели днем в субботу, 14 марта. Российские войска атаковали город авиационными бомбами.
Обновлено в 17:10. Об этом сообщил руководитель Запорожской областной военной администрации Иван Федоров.
Взрывы в Запорожье 14 марта: какие последствия
В результате российского удара по Запорожью вспыхнул пожар и был поврежден многоквартирный дом.
По словам главы ОВА, в результате удара армии РФ в Запорожье погиб один человек, количество пострадавших возросло до 10 людей.
Среди раненых есть 17-летний парень. По меньшей мере одна женщина находится в тяжелом состоянии, состояние остальных медики оценивают как среднее.
Двоих людей достали из-под завалов. Медики оказывают им всю необходимую помощь.
Перед взрывами Воздушные силы ВСУ предупредили об угрозе применения российскими войсками КАБов, которые направлялись в сторону Запорожья.
Утром 14 марта глава ОВА Федоров сообщил, что в результате атаки на Запорожский район погиб 32-летний мужчина. Тогда российские войска нанесли удар по Таврийскому управляемой авиабомбой.
