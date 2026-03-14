Мощные взрывы в Запорожье прогремели днем в субботу, 14 марта. Российские войска атаковали город авиационными бомбами.

Обновлено в 17:10. Об этом сообщил руководитель Запорожской областной военной администрации Иван Федоров.

Взрывы в Запорожье 14 марта: какие последствия

В результате российского удара по Запорожью вспыхнул пожар и был поврежден многоквартирный дом.

Сейчас смотрят

По словам главы ОВА, в результате удара армии РФ в Запорожье погиб один человек, количество пострадавших возросло до 10 людей.

Среди раненых есть 17-летний парень. По меньшей мере одна женщина находится в тяжелом состоянии, состояние остальных медики оценивают как среднее.

Двоих людей достали из-под завалов. Медики оказывают им всю необходимую помощь.

Перед взрывами Воздушные силы ВСУ предупредили об угрозе применения российскими войсками КАБов, которые направлялись в сторону Запорожья.

Утром 14 марта глава ОВА Федоров сообщил, что в результате атаки на Запорожский район погиб 32-летний мужчина. Тогда российские войска нанесли удар по Таврийскому управляемой авиабомбой.

Фото: Запорожская ОВА

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.