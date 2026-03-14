ВСУ поразили аэродром Майкоп и завод Кремний Эл в РФ — Генштаб
- Силы обороны Украины успешно нанесли удар по инфраструктуре военного аэродрома Майкоп и основному производственному корпусу завода Кремний Эл.
- В результате атаки на предприятии вспыхнули масштабные пожары, что привело к остановке производства микросхем для российских ракет примерно на шесть месяцев.
Силы обороны Украины поразили аэродром Майкоп в Республике Адыгея на территории России, а также основной производственный корпус во время атаки на завод Кремний Эл в Брянске.
Об этом сообщает Генеральный штаб ВСУ.
Удар по аэродрому Майкоп в РФ
Как заявили в Генштабе, недавно ВСУ нанесли удар по инфраструктуре военного аэродрома Майкоп в России. По предварительной информации, имеются попадания по объектам инфраструктуры аэродрома.
В то же время в Генштабе уточнили результаты атаки по российскому предприятию военно-промышленного комплекса Кремний Эл, расположенному в Брянске.
Силы обороны Украины поразили основной производственный корпус. Там производились интегральные микросхемы для баллистических, крылатых и зенитных ракет различных типов.
В результате удара вспыхнул пожар на площади около 1 тыс. кв. м и разрушена крыша этого корпуса.
Кроме того, ВСУ поразили складское помещение для хранения компонентов для производства микросхем. Площадь пожара составила около 400 кв. м.
Как утверждают в Генеральном штабе ВСУ, производство на предприятии удалось остановить примерно на шесть месяцев.