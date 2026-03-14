Силы обороны Украины поразили аэродром Майкоп в Республике Адыгея на территории России, а также основной производственный корпус во время атаки на завод Кремний Эл в Брянске.

Об этом сообщает Генеральный штаб ВСУ.

Удар по аэродрому Майкоп в РФ

Как заявили в Генштабе, недавно ВСУ нанесли удар по инфраструктуре военного аэродрома Майкоп в России. По предварительной информации, имеются попадания по объектам инфраструктуры аэродрома.

В то же время в Генштабе уточнили результаты атаки по российскому предприятию военно-промышленного комплекса Кремний Эл, расположенному в Брянске.

Силы обороны Украины поразили основной производственный корпус. Там производились интегральные микросхемы для баллистических, крылатых и зенитных ракет различных типов.

В результате удара вспыхнул пожар на площади около 1 тыс. кв. м и разрушена крыша этого корпуса.

Кроме того, ВСУ поразили складское помещение для хранения компонентов для производства микросхем. Площадь пожара составила около 400 кв. м.

Как утверждают в Генеральном штабе ВСУ, производство на предприятии удалось остановить примерно на шесть месяцев.

