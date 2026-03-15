Утром 15 марта россияне атаковали дроном автомобиль скорой помощи в поселке Красная Волна Харьковской области. Погибли два медика, один – в тяжелом состоянии.

Об этом сообщили в полиции Харьковской области.

Удар по скорой в Красной Волне: что известно

По данным полиции Харьковской области, 15 марта в поселке Красная Волна Великобурлукской общины Купянского района россияне атаковали автомобиль скорой помощи FPV-дроном.

От полученных травм на месте погибли два медика. Еще один госпитализирован в тяжелом состоянии.

— В результате вражеских обстрелов несовместимые с жизнью ранения получили медицинский техник и 27-летний фельдшер. Еще один 53-летний медицинский работник получил многочисленные травмы. Пострадавший госпитализирован в больницу, – сообщили правоохранители.

Открыто уголовное дело и продолжаются следственные действия. Правоохранители квалифицируют действия России по ч. 2 ст. 438 Уголовного кодекса Украины (военные преступления).

Напомним, в Сумской области российские войска атаковали беспилотником толкатель пригородного пассажирского поезда Смородино — Ворожба неподалеку от населенного пункта Новоселица Верхнесыворотской общины.

Пострадавшие не зафиксированы. Пассажиры были эвакуированы в безопасное место.

Фото: полиция Харьковской области

