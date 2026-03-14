Ночью против 14 марта российские войска атаковали железнодорожную инфраструктуру Украины. В частности, в Харьковской области беспилотник попал в пригородный поезд, в результате чего ранения получили члены локомотивной бригады.

Об этом сообщил вице-премьер-министр по восстановлению Украины – министр развития общин и территорий Украины Алексей Кулеба.

Атака на поезд в Харьковской области 14 марта

По словам Алексея Кулебы, ночью 14 марта российская армия попала беспилотником в пригородный поезд в Харьковской области. Ранения получили машинист и его помощник. Среди пассажиров пострадавшие не зафиксированы.

— Машинист и помощник машиниста получили обломочные ранения – медики оказали им необходимую помощь на месте, – сообщил Кулеба.

В результате удара по пригородному поезду поврежден тепловоз, который использовался из-за отсутствия напряжения в контактной сети.

Кроме того, Алексей Кулеба сообщил, что в ночь на 14 марта российский беспилотник ударил по территории станции в Криворожском районе. Был поврежден локомотив. Пострадавших нет.

Вице-премьер-министр подчеркнул, что, несмотря на удары, эвакуации пассажиров из-за угрозы обстрелов и повреждения инфраструктуры, поезда Укрзалізниця продолжает движение.

Напомним, 8 марта враг атаковал пассажирский поезд Киев-Сумы, в котором находились около 200 пассажиров. Обошлось без пострадавших.

