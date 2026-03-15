Уранці 15 березня росіяни атакували дроном автомобіль швидкої допомоги в селищі Червона Хвиля Харківської області. Загинули двоє медиків, один – у важкому стані.

Про це повідомили в поліції Харківської області.

Удар по швидкій у Червоній Хвилі: що відомо

За даними поліції Харківської області, 15 березня в селищі Червона Хвиля Великобурлуцької громади Куп’янського району росіяни атакували автомобіль швидкої допомоги FPV-дроном.

Від отриманих травм на місці загинули двоє медиків. Ще одного госпіталізували у важкому стані.

— Внаслідок ворожого обстрілу несумісні з життям поранення дістали медичний технік та 27-річний фельдшер. Ще один 53-річний медичний працівник зазнав численних травм. Постраждалого госпіталізували до лікарні, – повідомили правоохоронці.

Наразі відкрито кримінальне провадження та тривають слідчі дії. Правоохоронці кваліфікують дії Росії за ч. 2 ст. 438 Кримінального кодексу України (воєнні злочини).

Нагадаємо, у Сумській області російські війська атакували безпілотником штовхач приміського пасажирського потягу Смородине — Ворожба неподалік населеного пункту Новоселиця Верхньосироватської громади.

Постраждалих не зафіксовано. Пасажирів було евакуйовано в безпечне місце.

Фото: поліція Харківської області

