РФ атакувала дроном пасажирський потяг на Сумщині: людей евакуювали
- Армія РФ атакувала безпілотником штовхач приміського пасажирського потяга Смородине-Ворожба поблизу населеного пункту Новоселиця.
- Внаслідок удару пасажирів терміново евакуювали у безпечне місце.
У Сумській області російські війська атакували безпілотником штовхач приміського пасажирського потягу Смородине-Ворожба неподалік населеного пункту Новоселиця Верхньосироватської громади.
Оновлено о 19:10. Про це повідомив віцепрем’єр-міністр з відновлення України – міністр розвитку громад та територій Олексій Кулеба.
Атака на потяг на Сумщині: які наслідки
За словами Кулеби, у Сумській області російський безпілотник вдарив по пасажирському потягу сполученням Смородине – Ворожба. Він зазначив, що удар припав на хвостовий тепловоз.
Зазначається, що інформації про постраждалих внаслідок атаки російського дрона не надходило. Водночас пасажирів евакуювали у безпечне місце.
– Жертв і постраждалих немає. Моніторингова команда Укрзалізниці оперативно відреагувала: пасажирів вчасно евакуювали, а бригада швидко відчепила вагони від локомотива, – зазначив Кулеба.
На його думку, це черговий доказ того, що російські війська свідомо атакують цивільний транспорт, намагаючись зірвати роботу цивільної логістики у прифронтових регіонах України.
Крім цього, в ніч на 14 березня російський ударний безпілотник вибухнув в одному з приватних секторів Ковпаківського району міста Суми.
Як розповіли місцеві жителі, влучання дрона відбулося між двома будинками по присадибній ділянці.
Після удару безпілотника вибуховою хвилею повибивало вікна в оселях та зруйнувало дахи, а також спалахнула пожежа.
Фото: Олексій Кулеба