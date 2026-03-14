У Сумській області російські війська атакували безпілотником штовхач приміського пасажирського потягу Смородине-Ворожба неподалік населеного пункту Новоселиця Верхньосироватської громади.

Оновлено о 19:10. Про це повідомив віцепрем’єр-міністр з відновлення України – міністр розвитку громад та територій Олексій Кулеба.

Атака на потяг на Сумщині: які наслідки

За словами Кулеби, у Сумській області російський безпілотник вдарив по пасажирському потягу сполученням Смородине – Ворожба. Він зазначив, що удар припав на хвостовий тепловоз.

Зазначається, що інформації про постраждалих внаслідок атаки російського дрона не надходило. Водночас пасажирів евакуювали у безпечне місце.

– Жертв і постраждалих немає. Моніторингова команда Укрзалізниці оперативно відреагувала: пасажирів вчасно евакуювали, а бригада швидко відчепила вагони від локомотива, – зазначив Кулеба.

На його думку, це черговий доказ того, що російські війська свідомо атакують цивільний транспорт, намагаючись зірвати роботу цивільної логістики у прифронтових регіонах України.

Крім цього, в ніч на 14 березня російський ударний безпілотник вибухнув в одному з приватних секторів Ковпаківського району міста Суми.

Як розповіли місцеві жителі, влучання дрона відбулося між двома будинками по присадибній ділянці.

Після удару безпілотника вибуховою хвилею повибивало вікна в оселях та зруйнувало дахи, а також спалахнула пожежа.

Фото: Олексій Кулеба

