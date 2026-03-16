В Харькове раздались взрывы: враг нанес удар с помощью Шахеда
Утром 16 марта в Харькове прогремел взрыв — враг нанес удар по городу ракетой Шахед.
Об этом сообщил мэр Харькова Игорь Терехов.
Взрыв в Харькове сегодня, 16 марта: что известно
По его словам, прилет вражеского Шахеда зафиксирован в Шевченковском районе Харькова. Известно об одном пострадавшем — 34-летний мужчина перенес острую стрессовую реакцию. Медики оказывают ему всю необходимую помощь.
Позже Игорь Терехов сообщил, что второй удар пришелся на границу Киевского и Шевченковского районов. Взрывы повредили транспортную инфраструктуру. Пока что информации о пострадавших не поступало.
Атаки на Харьковскую область
За последние сутки российские оккупанты обстреляли Харьков и еще 18 населенных пунктов Харьковской области. В результате обстрелов пострадали два человека.
В селе Оскол пострадал 54-летний мужчина. В селе Черкасские Тишки Циркуновской общины пострадал 42-летний мужчина.
Ночью 16 марта враг атаковал дрон Киевский район Харькова.