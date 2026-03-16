Утром 16 марта в Харькове прогремел взрыв — враг нанес удар по городу ракетой Шахед.

Об этом сообщил мэр Харькова Игорь Терехов.

По его словам, прилет вражеского Шахеда зафиксирован в Шевченковском районе Харькова. Известно об одном пострадавшем — 34-летний мужчина перенес острую стрессовую реакцию. Медики оказывают ему всю необходимую помощь.

Позже Игорь Терехов сообщил, что второй удар пришелся на границу Киевского и Шевченковского районов. Взрывы повредили транспортную инфраструктуру. Пока что информации о пострадавших не поступало.

Атаки на Харьковскую область

За последние сутки российские оккупанты обстреляли Харьков и еще 18 населенных пунктов Харьковской области. В результате обстрелов пострадали два человека.

В селе Оскол пострадал 54-летний мужчина. В селе Черкасские Тишки Циркуновской общины пострадал 42-летний мужчина.

Ночью 16 марта враг атаковал дрон Киевский район Харькова.

