Вранці 16 березня пролунали вибухи у Харкові — ворог вдарив Шахедом по місту.

Про це повідомив мер Харкова Ігор Терехов.

За його словами, приліт ворожого Шахеда зафіксовано у Шевченківскому районі Харкова. Відомо про одного постраждалого — 34-річний чоловік зазнав гострої реакції на стрес. Медики надають усю необхідну допомогу.

Пізніше Ігор Терехов повідомив, що другий удар прийшовся по межі Київського та Шевченківського районів. Вибухами пошкоджено транспортну інфраструктуру. Тут наразі інформація про постраждалих не надходила.

Атаки на Харківщину

Минулої доби російські окупанти атакували Харків та ще 18 населених пунктів Харківської області. Внаслідок обстрілів постраждали двоє людей.

У селі Оскіл постраждав 54-річний чоловік. У селі Черкаські Тишки Циркунівської громади постраждав 42-річний чоловік.

Вночі 16 березня ворог атакував дрон Київський район Харкова.

За даними Харківської обласної прокуратури, 16 березня близько 07:00 російські військові завдали удару, попередньо FPV-дроном, по селищу Золочів Богодухівського району. Пошкоджено житловий будинок.

У Київському районі Харкова вночі близько 03:10 внаслідок атаки дрона Герань-2 пошкоджено два приватні будинки.

Орієнтовно о 02:30 внаслідок атаки по селу Мартове Чугуївського району пошкоджено житловий будинок та літню кухню. Травмована 76-річна жінка.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 482-гу добу.

