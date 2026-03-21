Силы обороны Украины поразили объекты Саратовского нефтеперерабатывающего завода на территории Российской Федерации.

Об этом сообщают Генеральный штаб ВСУ и Силы беспилотных систем.

Удар по нефтеперерабатывающему заводу в Саратове

По информации Генштаба, в ночь на 21 марта Силы обороны Украины нанесли удар по заводу в Саратовской области России.

По предварительным данным, повреждены установка вторичной переработки нефти и вертикальный резервуар РВС-10000.

– Масштабы нанесенного ущерба уточняются, – говорится в сообщении.

Как уточнили в Генштабе ВСУ, это предприятие производит топливо и смазочные материалы, которые напрямую направляются на снабжение оккупационных войск.

Unmanned Systems Forces strike the Saratov oil refinery On the night of March 21, operators of the @1usc_army , the @414magyarbirds and the @Raid_413 in coordination with other components of Ukraine’s Defense Forces, struck the Saratov oil refinery. The facility is located in… pic.twitter.com/wbullRsLkz — Unmanned Systems Forces (@usf_army) March 21, 2026

Саратовский НПЗ относится к старейшим активам российской нефтеперерабатывающей отрасли. Согласно данным за 2023 год, мощности завода позволили переработать 4,8 млн тонн нефти.

Расположенное в Саратове предприятие принадлежит компании Роснефть. Производственный цикл предприятия охватывает более 20 наименований продукции, среди которых – бензин, дизель, мазут, техническая сера и вакуумный газойл.

Связанные темы:

