Силы обороны поразили Саратовский нефтеперерабатывающий завод
- Силы обороны Украины нанесли успешный удар по Саратовскому НПЗ, повредив установку вторичной переработки и резервуар объемом 10 тыс. куб. м.
- Пораженное предприятие входит в структуру Роснефти и выполняет критическую роль в обеспечении армии РФ горюче-смазочными материалами.
Силы обороны Украины поразили объекты Саратовского нефтеперерабатывающего завода на территории Российской Федерации.
Об этом сообщают Генеральный штаб ВСУ и Силы беспилотных систем.
По информации Генштаба, в ночь на 21 марта Силы обороны Украины нанесли удар по заводу в Саратовской области России.
По предварительным данным, повреждены установка вторичной переработки нефти и вертикальный резервуар РВС-10000.
– Масштабы нанесенного ущерба уточняются, – говорится в сообщении.
Как уточнили в Генштабе ВСУ, это предприятие производит топливо и смазочные материалы, которые напрямую направляются на снабжение оккупационных войск.
Unmanned Systems Forces strike the Saratov oil refinery
On the night of March 21, operators of the @1usc_army , the @414magyarbirds and the @Raid_413 in coordination with other components of Ukraine’s Defense Forces, struck the Saratov oil refinery.
The facility is located in…
— Unmanned Systems Forces (@usf_army) March 21, 2026
Саратовский НПЗ относится к старейшим активам российской нефтеперерабатывающей отрасли. Согласно данным за 2023 год, мощности завода позволили переработать 4,8 млн тонн нефти.
Расположенное в Саратове предприятие принадлежит компании Роснефть. Производственный цикл предприятия охватывает более 20 наименований продукции, среди которых – бензин, дизель, мазут, техническая сера и вакуумный газойл.