В ночь на 21 марта Силы обороны Украины нанесли удар по пункту управления подразделением российских оккупантов, входящим в состав центра Рубикон, расположенного в оккупированном Мариуполе.

Об этом сообщает Генеральный штаб ВСУ.

Удар ВСУ по вражеским целям

Также Силы обороны Украины нанесли удар по ремонтному подразделению российской армии, находящемуся в оккупированном населенном пункте Хлеборобное в Запорожской области, и командно-наблюдательному пункту подразделения оккупантов в Парасковеевке, ВОТ Донецкой области.

Масштабы нанесенного ущерба и потерь российского врага уточняются.

18 марта сообщалось, что в Донецкой области украинские спецназовцы нанесли удар по базе засекреченного российского центра беспилотных технологий Рубикон, а также по складам боеприпасов, имущества и техники.

В ночь на 17 марта Силы обороны нанесли удар по стратегическим объектам противника, поразив ЗРК Тор-М2У, дивизион БРК Бастион и ряд логистических узлов. Среди объектов оккупантов были поражены склад горюче-смазочных материалов в Мелитополе, склады боеприпасов в районах Степного и Терпиння Запорожской области.

Также Силы обороны поразили учебно-тренировочный центр беспилотников в районе Генической Горки.

Полномасштабная война в Украине продолжается уже 1 487-е сутки.

Источник : Генштаб ЗСУ

