Сили оборони України завдали ураження по об’єктах Саратовського нафтопереробного заводу на території Російської Федерації.

Про це повідомляють Генеральний штаб ЗСУ та Сили безпілотних систем.

Ураження нафтопереробного заводу в Саратові

За інформацією Генштабу, в ніч проти 21 березня Сили оборони України уразили завод у Саратовській області Росії.

За попередніми даними, пошкоджено установку вторинної переробки нафти та вертикальний резервуар РВС-10000.

– Масштаби завданих збитків уточнюються, – йдеться у повідомленні.

Як уточнили у Генштабі ЗСУ, це підприємство виробляє пальне та мастила, які безпосередньо спрямовуються на постачання для потреб окупаційних військ.

Саратовський НПЗ належить до найдавніших активів російської нафтопереробної галузі. Згідно з даними за 2023 рік, потужності заводу дозволили переробити 4,8 млн тонн нафти.

Сили оборони уразили Саратовський НПЗ у Росії — Генштаб Фото 1

Саратовський НПЗ на карті. Фото: Google Maps

Розташоване у Саратові підприємство належить компанії Роснефть. Виробничий цикл підприємства охоплює понад 20 найменувань продукції, серед яких – бензин, дизель, мазут, технічна сірка та вакуумний газойль.

