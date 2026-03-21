Сили оборони України завдали ураження по об’єктах Саратовського нафтопереробного заводу на території Російської Федерації.

Про це повідомляють Генеральний штаб ЗСУ та Сили безпілотних систем.

Ураження нафтопереробного заводу в Саратові

За інформацією Генштабу, в ніч проти 21 березня Сили оборони України уразили завод у Саратовській області Росії.

За попередніми даними, пошкоджено установку вторинної переробки нафти та вертикальний резервуар РВС-10000.

– Масштаби завданих збитків уточнюються, – йдеться у повідомленні.

Як уточнили у Генштабі ЗСУ, це підприємство виробляє пальне та мастила, які безпосередньо спрямовуються на постачання для потреб окупаційних військ.

Unmanned Systems Forces strike the Saratov oil refinery On the night of March 21, operators of the @1usc_army , the @414magyarbirds and the @Raid_413 in coordination with other components of Ukraine’s Defense Forces, struck the Saratov oil refinery. The facility is located in… pic.twitter.com/wbullRsLkz — Unmanned Systems Forces (@usf_army) March 21, 2026

Саратовський НПЗ належить до найдавніших активів російської нафтопереробної галузі. Згідно з даними за 2023 рік, потужності заводу дозволили переробити 4,8 млн тонн нафти.

Розташоване у Саратові підприємство належить компанії Роснефть. Виробничий цикл підприємства охоплює понад 20 найменувань продукції, серед яких – бензин, дизель, мазут, технічна сірка та вакуумний газойль.

