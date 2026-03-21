В Запорожье в субботу, 21 марта, прогремели мощные взрывы. Российские войска атаковали областной центр.

Взрывы в Запорожье 21 марта: какие последствия

Глава Запорожской областной государственной администрации Иван Федоров уточнил, что российские войска атакуют областной центр.

По его словам, в городе слышны взрывы, в одном из районов наблюдается задымление.

Как сообщил Федоров, в Запорожье работают силы противовоздушной обороны Украины.

Позже глава ОГА сообщил, что российские войска пытались атаковать критически важную инфраструктуру Запорожской области.

Федоров предупредил, что в некоторых районах города возможны перебои с электроснабжением.

По его словам, в соседних зданиях в результате вражеского удара взрывная волна повредила окна.

По предварительной информации, обошлось без пострадавших.

Утром 21 марта российские войска атаковали Запорожье, в результате чего погибли два человека и пострадали еще шестеро людей, в частности, двое детей.

Полномасштабная война в Украине длится уже 1487-е сутки.

