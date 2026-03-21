Атака дронов на Запорожье: разрушен дом, есть жертвы, среди раненых — дети
Утром враг атаковал Запорожье. К сожалению, погибли два человека, среди раненых — дети.
Об этом сообщил начальник Запорожской ОВА Иван Федоров.
Атака на Запорожье 21 марта: что известно
Перед взрывами в Запорожье военные Воздушных сил предупреждали об угрозе вражеских ударных дронов.
По словам Ивана Федорова, российский беспилотник разрушил частный жилой дом. Погибли 42-летний мужчина и 39-летняя женщина, две девочки — 15 и 11 лет — получили травмы. По информации от медиков, жизни детей ничего не угрожает.
Кроме того, взрывная волна повредила автомобили и жилые дома, расположенные поблизости.
В результате удара был поврежден промышленный объект и получил травмы работник, который в этот момент находился на рабочем месте.
Позже Иван Федоров сообщил, что число пострадавших возросло до шести человек: к медикам обратились ещё один мужчина и две женщины. Всем оказывается помощь.
Под процессуальным руководством прокуроров Запорожской областной прокуратуры начато расследование по факту совершения военного преступления, повлекшего гибель людей (ч. 2 ст. 438 УК Украины).
Утром 16 марта во время атаки российских беспилотников на Запорожье на одном из объектов инфраструктуры возник пожар. Кроме того, в результате атаки более 7 500 абонентов остались без электричества. Пострадали три человека.
Фото: Запорожская областная прокуратура