Утром враг атаковал Запорожье. К сожалению, погибли два человека, среди раненых — дети.

Об этом сообщил начальник Запорожской ОВА Иван Федоров.

Атака на Запорожье 21 марта: что известно

Перед взрывами в Запорожье военные Воздушных сил предупреждали об угрозе вражеских ударных дронов.

По словам Ивана Федорова, российский беспилотник разрушил частный жилой дом. Погибли 42-летний мужчина и 39-летняя женщина, две девочки — 15 и 11 лет — получили травмы. По информации от медиков, жизни детей ничего не угрожает.

Кроме того, взрывная волна повредила автомобили и жилые дома, расположенные поблизости.

В результате удара был поврежден промышленный объект и получил травмы работник, который в этот момент находился на рабочем месте.

Позже Иван Федоров сообщил, что число пострадавших возросло до шести человек: к медикам обратились ещё один мужчина и две женщины. Всем оказывается помощь.

Под процессуальным руководством прокуроров Запорожской областной прокуратуры начато расследование по факту совершения военного преступления, повлекшего гибель людей (ч. 2 ст. 438 УК Украины).

Утром 16 марта во время атаки российских беспилотников на Запорожье на одном из объектов инфраструктуры возник пожар. Кроме того, в результате атаки более 7 500 абонентов остались без электричества. Пострадали три человека.

Полномасштабная война в Украине продолжается уже 1 487-е сутки.

Фото: Запорожская областная прокуратура

