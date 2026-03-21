У Запоріжжі прогриміли потужні вибухи у суботу, 21 березня. Російські війська атакували обласний центр.

Вибухи у Запоріжжі 21 березня: які наслідки

Керівник Запорізької обласної військової адміністрації Іван Федоров уточнив, що російські війська атакують обласний центр.

За його словами, у місті лунають вибухи, є задимлення в одному із районів.

Як розповів Федоров, у Запоріжжі працюють сили протиповітряної оборони України.

Згодом керівник ОВА розповів, що російські війська намагалися атакувати критичну інфраструктуру Запорізької області.

Федоров попередив, що в деяких районах міста можуть бути перебої з електропостачанням.

За його словами, в будівлях поруч внаслідок ворожого удару пошкоджено вікна вибуховою хвилею.

За попередньою інформацією, обійшлося без постраждалих.

Вранці 21 березня російські війська атакували Запоріжжя, внаслідок чого загинули двоє людей та постраждали ще шестеро осіб, серед яких є двоє дітей.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 1487-му добу.

На інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.

